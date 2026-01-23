Ofrecido por:
Un porriñés reconstruye con pinzas de depilar una participación premiada que había triturado
El hombre podrá cobrar su boleto, agraciado en el Sorteo del Niño, y recibirá 15.000 euros después de que el lotero diera por válida la reparación
La suerte -y la paciencia- han premiado a un porriñés que había destruido su participación premiada en el Sorteo del Niño. El boleto, agraciado con 15.000 euros, fue reparado pacientemente con pinzas de depilar en cuanto el hombre se dio cuenta de lo que había hecho.
Se trataba de una participación vendida por un grupo de padres de alumnos del IES Ribeira do Louro de la parroquia de Torneiros, en O Porriño (Pontevedra), con el objetivo de que sus hijos pudiesen ganar dinero para la excursión de fin de curso. La suerte hizo que cada una de ellas resultase agraciada con 15.000 euros -un segundo premio-.
Sin embargo y tal y como recoge Europa Press, uno de los compradores trituró la papeleta por error, percatándose de su fallo cuando sus familiares le advirtieron de que él había comprado una participación premiada.
Según explica el responsable de la administración "El X de la Suerte" -donde se adquirió la lotería-, Andrés Martínez, el hombre poseía distintas papeletas no premiadas, motivo que le llevó a triturarlas.
Cuando su familia lo informó de que una de ellas había resultado agraciada, decidió ir al aparato a recuperar los pedazos de papel para tratar de reconstruirla. Estaban en juego 15.000 euros.
Con ayuda de sus sobrinos y de pinzas de depilar, fueron capaces de recomponer la participación, llevándola entre dos cristales hasta el lotero, que la ha dado por válida, por lo que podrá ser cobrada esta misma semana.
Tal como explicó Martínez a Europa Press, no es la primera papeleta rota que recibe en estas fechas, debido a que muchos compradores las rompen sin darse cuenta de que está premiada. "Pero normalmente en cuatro pedazos, no en más de cien", bromeó.
Él ha recordado que estos estudiantes repartieron unos 15 millones de euros en la localidad pontevedresa, por lo que en los últimos días los premiados han podido acudir a reclamar su dinero, esperando que sea ingresado esta misma semana.