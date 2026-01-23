La Policía Nacional intercepta 200 kilos de cocaína en el Puerto de Vigo y detiene a ocho personas

La Policía Nacional de Vigo, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha logrado desmantelar una organización criminal dedicada a introducir cocaína en Europa por medio de buques portacontenedores. Más concretamente, en Vigo se intervinieron 200 kilos.

Por otro lado y tras iniciarse la operación en 2024, los agentes fueron capaces de detener a ocho personas, de las cuales, cinco entraron en prisión acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

En las primeras pesquisas se determinó la existencia de una organización que empleaba el método "rip off" o "gancho ciego", consistente en introducir el estupefaciente en un contendedor a bordo de buques dedicados al transporte de mercancías para extraerla una vez que dichas embarcaciones llegaban al puerto de destino.

Tras activarse el pasado día 12 un dispositivo policial, se consiguió detener a cinco miembros de la organización. Habían llegado a la ciudad olívica un día antes de atracar el buque con el objetivo de hacerse cargo de la mercancía.

Dos de ellos fueron localizados en una vivienda alquilada ese mismo día en las inmediaciones de la ciudad viguesa y los otros tres fueron sorprendidos mientras comían en un restaurante del mismo municipio.

Más arrestos en Galicia

El pasado día 20 culminó la investigación con el arresto de los demás miembros de la organización en un operativo desarrollado en A Coruña, Lugo, Madrid y la Comarca de O Salnés.

El líder de esta red era un lugarteniente del histórico narcotraficante fallecido conocido como "el narco de la wikipedia" el cual contaba con la colaboración de una organización gallega para implantarse en esta comunidad autónoma. Los investigadores comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial para su ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Finalmente la operación culminó con la incautación de 200 kilos de cocaína, distribuidos en cuatro fardos, y 20.000 euros. Este envío, frustrado por los investigadores, era el primer intento de la organización de introducir droga a través del puerto de Vigo.