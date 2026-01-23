El mal tiempo obliga a posponer las obras en los túneles de Candeán, en Vigo

El servicio de Demarcación de Carreteras se ha visto obligado, a causa del mal tiempo, a posponer las obras de mejora en uno de los "tubos" de los túneles de Candeán, en la AP-9 a su paso por Vigo.

Más concretamente, estaba previsto para hoy el corte en el "tubo" en sentido Portugal. Se iban a llevar a cabo los trabajos previos para la excavación de galerías de interconexión para salidas de emergencia en los túneles, ubicados entre los kilómetros 154 y 155 del citado vial.

A priori, se ha decidido posponer la obra hasta el próximo fin de semana, momento en el que también se contempla la suspensión de la circulación. Eso sí, siempre que las condiciones lo permitan.

Esta medida se aplicará, tal y como ha recogido Europa Press, desde la tarde noche del viernes hasta primera hora de la mañana del lunes siguiente para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. Para mantener en lo posible la fluidez del tráfico se habilitará un carril en el otro túnel, de manera que éste tendrá doble sentido de circulación.

Estas obras se enmarcan en un plan de modernización de los túneles de la AP-9, con mejoras en los túneles de Candeán, A Madroa y Teis, en la provincia de Pontevedra, y los de Montecelo, Campolongo, Pedra do Couto y Sartego, en la provincia de A Coruña. Las obras cuentan con un presupuesto de casi 32,3 millones de euros, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.