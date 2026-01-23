La DGT restringe la circulación en Galicia debido a la nieve: Estos son los viales afectados

Ante la previsión de que se produzcan episodios de nieve de especial intensidad, la Dirección General de Tráfico ha emitido una orden por la que restringe temporalmente la circulación en determinados viales desde hoy viernes, día 23 de enero, y hasta el próximo domingo, día 25.

Se trata, han apuntado, de "garantizar la seguridad vial" y de "facilitar la circulación" de los vehículos de emergencias. Y es que se ha decretado "un grave riesgo" derivado de la acumulación, extensión y persistencia de las nevadas previstas.

Debido a lo anterior, además, la DGT ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y que, al mismo tiempo, extreme las precauciones y consulte fuentes oficiales antes de efectuar cualquier viaje.

Zonas en alerta

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos de nivel naranja que afectan, concretamente, al sur de Lugo, en donde se esperan acumulaciones de cinco centímetros por encima de los 600 metros. También en el noroeste y sur de la provincia de Ourense, con acumulaciones de 10 centímetros por encima de los 600 metros. En este sentido, se espera que la cota de nieve baje hasta los 400 metros.

En la montaña de Ourense las acumulaciones ascenderán hasta los 20 centímetros. La cota de nieve también bajará en este caso desde los 800 metros, hasta los 400 metros al final del día.

En el interior de la provincia de Pontevedra se esperan acumulaciones de cinco centímetros por encima de los 600 metros. La cota de nieve también bajará hasta los 400.

Medidas

Por lo anterior, la DGT ha resuelto adoptar medidas extraordinarias de reordenación del tráfico. Más concretamente, se prohibirá la circulación, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada.

Las carreteras afectadas son:

- A-6/AP+6/N-6 desde el punto kilométrico 42 en Vilalba, hasta el punto kilométrico 268, en Benavente -desde hoy, día 23, a las 15:00 horas.

- A-6/N-6, desde el punto kilométrico 268, en Benavente, hasta el punto kilométrico 488, en Lugo, desde hoy a las 00:00 horas.

- A-52, punto kilométrico 49, en Rionegro del Puente, hasta el 294, en Ponteareas, desde hoy a las 00:00 horas.

- AP-53, desde el punto kilométrico 3, en Vedra, hasta el 57 de Dozón, desde hoy a las 00:00 horas.

- AG-53, punto kilométrico 57, en Dozón, hasta el 87 de Ourense, desde hoy a las 00:00 horas.

- N-120, desde el punto kilométrico 174,7 en Osorno, hasta el 643 de Ponteareas, desde hoy a las 00:00 horas.

- N-525, desde el punto kilométrico 52, en Rionegro del Puente, hasta el 336 de Vedra, desde hoy a las 00:00 horas.

- N-541 desde el punto kilométrico 13, en Ourense, hasta el 64, en Cerdedo, desde hoy a las 00:00 horas.

- N-640 desde el punto kilométrico 134, en Monterroso, hasta el 204, en A Estrada, desde las 00:00 horas.