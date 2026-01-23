Ofrecido por:
El avión a Vigo en el que volaba Abel Caballero tuvo que dar la vuelta a Madrid por el temporal
En estos momentos, el regidor olívico viaja en un tren de vuelta a la ciudad que da la vuelta por Santiago al no estar conectado el municipio vigués con alta velocidad. La cancelación de vuelos también afectó a otros representantes institucionales
El avión en el que Abel Caballero, alcalde de la urbe olívica, iba a viajar a Vigo tuvo que dar la vuelta a consecuencia de las inclemencias meteorológicas que impedían un trayecto seguro. Así lo confirmaron a este medio fuentes del equipo del regidor.
El primer edil olívico se encontraba en la capital española presentando la ciudad en Fitur -Feria Internacional de Turismo de Madrid- y la última campaña promocional en torno a la misma y relacionada con la Navidad.
Con todo, la reordenación del tráfico aéreo no solo afectó al alcalde vigués, sino también a todo su equipo. Así, el resto de la delegación viguesa que también se había movido hasta Madrid para participar en Fitur vio cómo se cancelaba su vuelo.
En estos momentos y según las mismas fuentes, todavía está regresando el equipo y el propio regidor -en el momento de la publicación de esta noticia estaban a punto de llegar a Santiago de Compostela-. Eso sí, la delegación viguesa tuvo que subirse a un tren como medio alternativo, sin embargo, no viaja todo lo rápido que le gustaría al no estar conectada la ciudad olívica con la alta velocidad.
Todo lo anterior ha obligado a representantes institucionales, así como a trabajadores y miembros de los distintos gabinetes a reformular sus agendas y tareas.