Vigo llega al ecuador de semana con aviso amarillo por lluvia y oleaje

Vigo llega al ecuador de semana como uno de los municipios sobre los que se ha decretado el aviso amarillo por lluvias y oleaje. Y es que parece que las precipitaciones serán la tónica dominante los próximos días e, incluso, semanas.

Con todo, según Meteogalicia, parece que las precipitaciones no serán muy persistentes y se producirán en forma de chubascos. Al menos, en lo que atañe a la jornada de hoy, en la que las temperaturas oscilarán entre los nueve y los 15 grados.

Mañana, por contra, las lluvias sí serán más acusadas. En cuanto a los termómetros, las máximas retrocederán apenas un grado.

El viernes volverá a llover aunque el agua caerá en forma de chubascos. Las máximas sufrirán una notoria caída, retrocediendo hasta los nueve grados. Las mínimas también bajarán, hasta los siete grados.