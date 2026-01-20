Un vigués acepta tres meses de cárcel por amenazar a un vecino, que resultó ser Policía Nacional

Sin embargo, no tendrá que entrar en centro penitenciario siempre que pague la responsabilidad civil de 2.150 euros que le ha sido impuesta. También tendrá que cumplir una orden de alejamiento de 200 metros sobre la víctima.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en la noche del 20 de mayo de 2024. El acusado coincidió con su vecino y un amigo de este en una cafetería próxima al domicilio. En un momento dado, cuando el agente y su acompañante habían salido del local, el acusado se quiso instalar dentro del bar, en el sitio que estos ocupaban.

El dueño del local le advirtió que allí no podían sentarse. Entonces, el acusado reaccionó de manera hostil y espetó al responsable de la cafetería: "Que te jodan a ti y a mi vecino". A continuación, salió del local y estuvo un tiempo merodeando por delante del local y mirando "de forma desafiante" al interior.

Poco después llegó a la cafetería la mujer del policía y él la acompañó a su vivienda, dada la actitud del acusado, que seguía en las proximidades. A continuación, el agente regresó a la cafetería.

Amenazas con un cuchillo afilado

En ese momento, el acusado se fue a su vivienda y cogió un cuchillo de 18 centímetros de hoja, esperando a que su vecino volviera, mientras hacía de ademán de afilar el arma contra la pared del descansillo. La mujer presenció estos hechos, avisó a su marido y este llamó al 091.

En el lugar se presentó una dotación que tuvo que inmovilizar y reducir al acusado, ya que este no colaboraba. Durante la intervención, el hombre profirió amenazas graves contra su vecino policía, y en el forcejeo con los agentes, uno de ellos resultó con lesiones.

Por estos hechos, la Fiscalía pedía para él hasta año y medio de prisión, llegando finalmente a un acuerdo de 3 meses de cárcel.