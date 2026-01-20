Vigo Vertical: El Concello tiene en marcha obras por valor de 11,5 millones de euros

La estrategia de desarrollo urbano sostenible del Concello, conocida como Vigo Vertical, avanza en este arranque de año con obras en marcha y otras a punto de finalizar por valor de 11,5 millones de euros.

Así lo ha destacado el alcalde Abel Caballero en un audio remitido a los medios, donde ha hecho un repaso de las rampas y ascensores en construcción y que próximamente irán entrando en funcionamiento.

Caballero ha anunciado que la próxima semana se colocarán las cuatro rampas mecánicas de Pintor Colmeiro, con un importe de 2,5 millones de euros, y que salvarán "cómodamente" una "pendiente del 10%". A esto se suman las dos rampas mecánicas de Pintor Lugrís y la humanización de la zona, por 1,6 millones de euros.

Además, los 1,7 millones de euros de las rampas en Serafín Avendaño que conectarán García Barbón con el ascensor Halo; las cuatro proyectadas en el Paseo de Granada, más la humanización, por valor de 3,3 millones de euros.

"Estamos a punto de inaugurar el ascensor entre las calles Romil y la calle Hispanidad por un importe de prácticamente 1,5 millones de euros", ha añadido el regidor, que ha puesto en valor el "corredor" que se creará desde el Auditorio Mar de Vigo, al que se suma el nuevo ascensor en Juan Ramón Jiménez, "el segundo ascensor entre Marqués de Valterra y la calle Torrecedeira", con un importe de 1 millón de euros.

Al margen de estos 11,5 millones de euros, Caballero ha destacado también los 26 millones de euros de la obra de la grada de Gol en el estadio de Balaídos, que "estará lista para ser sede del Mundial" y de la que ha destacado "la velocidad a la que avanza".

"Solamente en estos dos capítulos, el estadio de Balaídos y el Vigo Vertical, 37,8 millones de euros", ha celebrado el regidor.

Aportación de la Diputación

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha celebrado este martes los avances registrados en las obras que la institución provincial está financiando en Vigo y ha destacado la aportación en la instalación de rampas mecánicas en la calle Pintor Colmeiro (1.918.713 euros), el ascensor de la calle Juan Ramón Jiménez entre Marqués de Valterra y Torrecedeira (759.325 euros) o la grada de Gol del estadio de Balaídos (13 millones de euros).

Así, ha puesto en valor que de los 37,8 millones de euros en ambos capítulos, la Diputación aporta 15,6 millones.