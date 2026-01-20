El TSXG da la razón a los afectados por la explosión de la pirotecnia ilegal de Tui (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado los recursos presentados por los afectados de la explosión de la pirotecnia de Paramos, parroquia de Tui (Pontevedra). Los magistrados han decidido incrementar las indemnizaciones de los recurrentes, familiares de los dos fallecidos y una afectada por el estallido de mayo de 2018.

En su sentencia, según recoge Europa Press, el TSXG desestima los recursos presentados por distintas aseguradoras, así como por el Ayuntamiento o por distintas víctimas. Sin embargo, sí ha estimado las apelaciones de una las afectadas y del hermano del fallecido, además de la madre y los cinco hermanos de la otra víctima mortal.

En el primero de los casos, la mujer pasará de cobrar 1.700 euros —que se recogían en la sentencia de la Audiencia— a 9.072,96 euros por los daños sufridos.

Por su parte, al hermano del fallecido y a la madre y hermanos de la mujer fallecida se le concederán las cantidades que se determinan en el baremo en ejecución de la sentencia por parentesco, que serán satisfechas directa y solidariamente por la aseguradora hasta un máximo de millón y medio de euros.

Cabe recordar que, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, estos familiares no constaban como damnificados. Asimismo, el TSXG ha confirmado el resto de los pronunciamientos de la sentencia que dictó la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra a finales de 2024.

Pese a todo, esta resolución no es firme, ya que cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Explosión de material almacenado ilegalmente

Los hechos ocurrieron en la zona de Paramos, en Tui, en mayo de 2018, donde un almacén pirotécnico ilegal explotó causando dos muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. El responsable de la empresa, Francisco G.L., admitió los hechos y aceptó cuatro años de prisión como autor de dos delitos de homicidio imprudente.

También fue condenado por 28 lesiones por imprudencia, además de tres delitos de riesgo catastrófico provocado por explosivos —por los 'zulos' que la Guardia Civil descubrió y que tenían material explosivo almacenado de forma irregular—.

La explosión supuso el fallecimiento de dos personas, un matrimonio que tenía dos hijos menores. Más de 30 personas sufrieron menoscabos físicos como consecuencia de la explosión y también hubo más de 400 titulares de viviendas afectadas y 76 propietarios de vehículos.

Pese a la conformidad, la Asociación de Afectados mostró en su día su "indignación" con la sentencia, al considerar que quedaban fuera varios damnificados y a otros se les reconocía una cuantía menor a la pactada, por lo que varios tuvieron que recurrir ante el TSXG. Este martes se ha conocido la resolución del Alto Tribunal gallego.