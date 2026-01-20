El Puerto de Vigo comienza el operativo para la estabilización de la carga de 'María Francisca' Autoridad Portuaria de Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo ha iniciado este martes los trabajos para la remoción y estabilización de la carga del portacontenedores 'María Francisca', atracado en el muelle Transversal tras perder varios contenedores y sufrir un desplazamiento de la carga el pasado miércoles por las malas condiciones meteorológicas en alta mar.

La prioridad absoluta del dispositivo es la seguridad de los trabajadores y la preservación del entorno marino y el plan de intervención ha sido diseñado conjuntamente por la consignataria Kaleido Logistics, la empresa Estibadora Gallega y los armadores del buque.

Se trata de un dispositivo técnico de alta precisión y los trabajos, según informan desde la Autoridad Portuaria, se realizan exclusivamente con luz natural y bajo condiciones atmosféricas favorables, contando con la presencia constante de recursos preventivos y equipos de seguridad.

Para llevarlo a cabo, se ha desplegado una lona impermeable que abarca toda la superficie que va desde la borda del costado de babor del barco hasta el cantil del muelle, así como barreras anticontaminación, cuyo objetivo es evitar la caída de cualquier residuo al mar. Además, en toda el área del muelle que pudiese verse afectada por un posible desplome de la carga, se ha establecido un perímetro de seguridad y se han situado pontonas de acero para proteger la solera del muelle.

La operativa ha comenzado con la intervención sobre los contenedores situados en lo alto de cada una de las pilas con la grúa del propio buque, además de una grúa móvil de Estibadora Gallega.

Los estibadores encargados del enganche del contenedor se posicionan en puntos siempre por encima de los contenedores o fuera del radio de posible caída o desplome, desde donde proceden a enganchar el contenedor por las cuatro esquinas.

Una vez realizado el enganche, se procede al desbloqueo de los "pines" que mantienen enganchados los contenedores entre sí, utilizando una pértiga para mantenerse a una distancia de seguridad prudencial. En caso de que no sea posible el desbloqueo de esta forma, se procede al corte de los pines mediante el uso de un equipo de oxicorte que dispone de una lanza con la suficiente longitud para poder hacer el trabajo con distancia de seguridad.

Si tampoco es posible desbloquear así alguno de los pines, se intentará desbloquear mediante tracción con la grúa.

La previsión desde el Puerto de Vigo es que los trabajos de remoción de los contenedores afectados se extiendan a lo largo de los próximos días, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.