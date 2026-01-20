Imagen de una mujer con paraguas.

Imagen de una mujer con paraguas. EP. Sevilla

Ofrecido por:

Vigo

La provincia de Pontevedra estará en aviso amarillo por lluvias este martes

Se espera también una alerta amarilla por olas que podrían llegar a los cuatro e incluso a los cinco metros durante toda la jornada de hoy

También te podría interesar: 'Tren de borrascas' para Galicia: alerta naranja en el mar y nieve desde 600 metros según Aemet

Publicada

La alerta naranja volverá a ser protagonista este martes, día 20 de enero, en gran parte de la costa gallega. Se prevén olas que puedan superar los cinco metros de altura y fuertes lluvias, por lo que también se esperan avisos amarillos.

Imagen de archivo de un termómetro marcando 44 ºC en pleno mes de agosto en Valencia.

Más concretamente, para la costa pontevedresa se espera una alerta amarilla por olas que podrían llegar a los cuatro e incluso a los cinco metros durante toda la jornada de hoy. También estará en aviso amarillo por lluvias -se podrían acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas-.

El Gobierno gallego decretó la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade en los municipios afectados.