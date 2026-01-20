La provincia de Pontevedra estará en aviso amarillo por lluvias este martes

La alerta naranja volverá a ser protagonista este martes, día 20 de enero, en gran parte de la costa gallega. Se prevén olas que puedan superar los cinco metros de altura y fuertes lluvias, por lo que también se esperan avisos amarillos.

Más concretamente, para la costa pontevedresa se espera una alerta amarilla por olas que podrían llegar a los cuatro e incluso a los cinco metros durante toda la jornada de hoy. También estará en aviso amarillo por lluvias -se podrían acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas-.

El Gobierno gallego decretó la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade en los municipios afectados.