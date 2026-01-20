Tres personas resultan heridas en Vigo al salirse de la carretera y chocar contra una casa

Un vecino de Vigo ha resultado herido este martes después de que un coche se desviase de la carretera y chocase contra su casa. Dos de las personas que viajaban en el vehículo también han resultado heridas.

Como recoge Europa Press, el suceso se ha producido alrededor de las 14:10 horas en la Avenida Ricardo Mella, a su paso por Coruxo (Vigo).

La alerta fue recibida a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaba de una salida de vía de un turismo que acabó impactando contra una vivienda.

El 112 Galicia ha informado que en el vehículo viajaban dos personas y, según indicaban los testigos, existía la posibilidad de que otra persona resultase herida en el interior del inmueble.

Tal y como han confirmado los bomberos, tuvieron que intervenir para ayudar a salir a los dos ocupantes del vehículo, que resultaron heridos. También han atendido a la persona que se encontraba en el interior de la vivienda y que también estaba herida.

En el operativo han participado, además del 061 y los bomberos de Vigo, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.