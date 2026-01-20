Una pelea en la calle Rosalía de Castro, en Vigo, resultó en la detención de un joven de 19 años

Agentes de la Policía Local de Vigo ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de lesiones tras participar en una pelea en la calle Rosalía de Castro, en la confluencia con la calle Pontevedra.

Fuentes policiales han detallado que el desencuentro tuvo lugar el pasado 13 de enero, cuando recibieron una alerta de una posible pelea a las 7:50 horas. Varios agentes se personaron en el lugar de los hechos, donde les informaron que uno de los cuatro implicados se refugió en un hostal de las inmediaciones.

Ya en el lugar de alojamiento, observaron restos de sangre en el interior del edificio. Los agentes siguieron su rastro hasta localizar el inmueble del que procedían los restos biológicos.

Como explica la Policía Local de Vigo, su "morador" accedió a entrevistarse con los agentes y explicó que había sido agredido por un amigo suyo. No dudó en ofrecerle la identidad de esta persona.

Más tarde, los agentes localizaron al joven, herido, al presentar en el abdomen una herida de arma blanca. Relató que la lesión se la había causado un amigo por una discusión a causa de una deuda económica.

En ese momento, se dio aviso a los servicios sanitarios para trasladar al joven al hospital Álvaro Cunqueiro. El otro implicado entrevistado, de 19 años de edad, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.