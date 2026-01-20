Detenido en Vigo tras agredir a otro con una botella de vidrio rota

La Policía Local de Vigo detuvo la semana pasada a un joven de 21 años, O.D.H.G., como presunto autor de un delito de agresiones tras supuestamente agredir a otro con una botella de vidrio rota.

Según informa el cuerpo policial, los hechos ocurrieron de madrugada en el exterior de un local de ocio de la calle Venezuela. Tras recibir un aviso sobre una pelea entre varios jóvenes, al llegar al lugar se encontraron a un varón sin camiseta y con heridas en ambos brazos y abdomen.

El joven fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro y la Policía desplegó un dispositivo para localizar al supuesto agresor, que fue localizado en un parque cercano con un grupo de amigos.

El detenido había usado una botella de vidrio, que había roto contra el suelo para usarla como arma, para agredir al otro chico. Por esto, la Policía Local lo detuvo como autor de un delito de lesiones y también fue trasladado a un centro sanitario para ser atendido por varios cortes en una de sus manos.