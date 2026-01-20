Ofrecido por:
Se activa la alerta naranja en la costa de Vigo con olas de 5 metros: estas serán las peores horas
Este martes, habrá alerta amarilla tanto por oleaje como por lluvias, y el nivel se aumentará para el miércoles y el jueves
Vigo está en alerta amarilla este martes, tanto en la costa, con olas que podrían alcanzar los 4 metros, como por lluvias, con la previsión de 40 litros por metro cuadrado a partir de las 12:00 horas.
A partir de mañana, la alerta pasará a ser naranja en la costa, con olas entre 5 y 6 metros a partir de las 15:00 horas y hasta las 00:00 horas, un intervalo de tiempo en el que también se sumará la alerta naranja por vientos en el mar, que podrían alcanzar los 60 km/h. Por su parte, la alerta amarilla por lluvias finalizará a las 06:00 horas.
La alerta naranja en toda la costa gallega se mantendrá a lo largo de todo el jueves.
El Gobierno gallego ha decretado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade en los municipios afectados.