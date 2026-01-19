El tiempo en Vigo: Los chubascos serán la tónica en la primera mitad de semana

Arranca una nueva semana en Vigo tras un fin de semana en el que la estabilidad ganó terreno a las lluvias. Con todo, parece que la "lucha" se perpetuará en los primeros compases de la que entra, con cielos que presentarán una alternancia de nubes y claros, en alternancia con chubascos.

Esa será la tónica de hoy lunes, día 19 de enero. Habrá que abrigarse, pues las temperaturas oscilarán entre los seis grados de mínima y los 13 de máxima.

La situación será muy similar mañana martes, día 20 de enero. Seguirán registrándose precipitaciones en forma de chubascos y los mercurios mantendrán los mismos valores, eso sí, las mínimas bajarán un grado, hasta los siete.

El miércoles, ecuador de semana, los chubascos serán débiles, pero no será aconsejable dejarse el paraguas atrás. Las temperaturas ascenderán: Llegarán a los 11 grados en la mínima y a los 15, en la parte alta del mercurio.