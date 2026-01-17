Los bomberos de Vigo rescatan a una joven que se quedó encerrada en una discoteca esta madrugada

Una joven se quedó atrapada en una discoteca de Vigo en la madrugada del viernes al sábado y efectivos de Bomberos tuvieron que intervenir para liberarla, de modo que cortaron la persiana metálica del local con una radial.

El aviso lo recibió la Policía Local por parte de la propia afectada, según relatan fuentes del servicio de extinción. Ella relató que fue al baño y, al salir, comprobó que el local de la rúa Pontevedra estaba cerrado.

La Policía, que intentó ponerse en contacto con los propietarios del establecimiento sin éxito, requirió la intervención de los bomberos, que hicieron un corte en la persiana metálica con una radial. Finalmente, colocaron unas bridas para que nadie se cortase.

Incendio en un coche en la calle Argentina

Horas antes, los Bomberos tuvieron que sofocar un fuego originado en un coche mientras circulaba por la rúa Argentina. Con todo, el hombre pudo abandonar el vehículo a tiempo y no se vio afectado.

Los efectivos de extinción de incendios indican que el fuego no se traspasó a otros elementos de la calle y no ocasionó mayores consecuencias ni se tuvieron que lamentar heridos.