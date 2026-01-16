Vigo suprime temporalmente el descanso obligatorio que deben realizar los taxis

Los taxis podrán circular ininterrumpidamente, sin realizar el descanso obligatorio, en Vigo . Así será a partir de este sábado, después de que el Concello haya autorizado este viernes la modificación "con carácter temporal" del régimen de descanso de los taxis de la ciudad.

"Nos lo solicitan los taxistas", ha asegurado el alcalde Abel Caballero. En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha explicado que "de forma mayoritaria" han solicitado no hacer el descanso obligatorio.

Como bien subraya Caballero, los taxistas sí están obligados a descansar y será el vehículo el que no tenga la obligación de parar. De esta forma, un taxi podrá dar servicio desde las 9:00 hasta las 22:00 de forma ininterrumpida, "pero tendrá que tener conductores distintos".

"Los taxistas sí tendrán que descansar: por normativa laboral, por su propia seguridad y por la seguridad de las personas que utilizamos el taxi", ha recalcado Caballero, quien ha argumentado que esta medida tiene como objetivo "prestar un todavía mejor servicio a la ciudad".

Cabe recordar que esta medida, que se aplicará "con carácter temporal" hasta el 16 de enero de 2027, llega meses después del aterrizaje ilegal de Uber. La plataforma de VTC anunció en junio que comenzaba a operar en Vigo, pese a no contar con la licencia municipal.

Los vehículos que trabajan con Uber continúan operando en Vigo, realizando trayectos urbanos, como ha informado Treintayseis. Así, se han expuesto a sanciones que llegan a alcanzar los 6.000 euros, multas que no ha impedido que el número de VTC ya alcance los 50.