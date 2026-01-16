Ofrecido por:
Vigo contará con un nuevo aparcamiento público en las inmediaciones de Balaídos
La Zona Franca de Vigo cederá al Concello un terreno situado en la calle Pablo Iglesias, más de 10.000 metros cuadrados que se dedicarán a espacio libre, zona verde y aparcamiento
Los aficionados del Celta, los asiduos al paseo del Lagares y los trabajadores de Citroën están de enhorabuena. El Concello de Vigo construirá un nuevo aparcamiento en las inmediaciones de Balaídos, junto a una renovada zona verde.
Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor ha explicado que los terrenos, cedidos por la Zona Franca, estarán situados en suelo urbanizable de la calle Pablo Iglesias.
En total, se trata de 12.775 metros cuadrados pegados al río Lagares que se destinarán a "espacio libre" y a "aparcamiento". La zona verde, además, será zona inundable, según ha detallado Caballero sobre estas actuaciones que considera "muy prioritarias".
Fuentes municipales señalan que la distribución del espacio se decidirá en la redacción del proyecto. Además, cabe señalar que ya existe un aparcamiento público en la zona, que será transformado, aunque se desconoce cómo.