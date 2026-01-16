Vigo contará con un nuevo aparcamiento público en las inmediaciones de Balaídos

Los aficionados del Celta, los asiduos al paseo del Lagares y los trabajadores de Citroën están de enhorabuena. El Concello de Vigo construirá un nuevo aparcamiento en las inmediaciones de Balaídos, junto a una renovada zona verde.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor ha explicado que los terrenos, cedidos por la Zona Franca, estarán situados en suelo urbanizable de la calle Pablo Iglesias.

En total, se trata de 12.775 metros cuadrados pegados al río Lagares que se destinarán a "espacio libre" y a "aparcamiento". La zona verde, además, será zona inundable, según ha detallado Caballero sobre estas actuaciones que considera "muy prioritarias".

El terreno donde se ubicará el aparcamiento y la zona verde se sitúa dentro de la línea roja

Fuentes municipales señalan que la distribución del espacio se decidirá en la redacción del proyecto. Además, cabe señalar que ya existe un aparcamiento público en la zona, que será transformado, aunque se desconoce cómo.