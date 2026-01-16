Vigo adjudica la redacción del proyecto de 200 viviendas públicas en Santa Cristina de Lavadores

Facilitar el acceso a la vivienda es una de las tareas pendientes de las administraciones en Vigo. Los precios de alquiler y compra siguen al alza y, para contrarrestarlo, el Concello de Vigo continúa avanzando con el proyecto de construcción de 200 viviendas públicas en Santa Cristina de Lavadores.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este viernes que su gobierno ha adjudicado la redacción del proyecto, por un importe que ronda los 41.000 euros. El objeto es trazar las características del ámbito situado en el Parque Central de Santa Cristina.

Se trata de un espacio con más de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 3.200 se dedicarán a zonas verdes. Además, contará con una parcela de equipamiento público de 1.600 metros cuadrados .

Según ha informado Caballero, las nuevas viviendas ocuparán un espacio de 2.660 metros cuadrados y conformarán una plaza con soportales de 1.400 metros cuadrados. "Habrá un vial perimetral que conecte con la rotonda existente delante del Parque de Santa Cristina", ha añadido el regidor socialista.

401 rehabilitaciones de la mano del Concello

Por otro lado, el alcalde ha señalado que el programa de rehabilitación de viviendas del Concello ya ha puesto en marcha 401 actuaciones. Esta iniciativa municipal cuenta con una inversión de 4.362.000 de euros.

En concreto, Caballero ha detallado que durante 2025 se ejecutaron 125 rehabilitaciones, "finalizadas y pagadas", y restan otras 229, que cuentan con una subvención de 3.147.000 euros.

Coia reúne gran parte de la rehabilitaciones (51), así como el Casco Vello (17), Bouzas (16), Teis (13), San Roque (10), Santa Clara (7), San Pablo (7) y A Salgueira (2). "Un número importantísimo de viviendas que, rehabilitadas, tendrán la capacidad y la calidad para ser habitadas", ha asegurado.

Críticas a la Xunta

En total, el Concello aportará 401 viviendas rehabilitadas, 200 nuevas en Santa Cristina y otras 30 en Esturáns al mercado inmobiliario de Vigo, con el objetivo de resolver un problema que Caballero considera "muy serio".

Esta situación, en su opinión, contrasta con las políticas de la Xunta en la ciudad. El alcalde ha reprochado que el gobierno gallego esté construyendo "escasamente 200" inmuebles, tras más de una década sin reforzar el parque público de vivienda olívico.

"Desde 2009, construyó la inmensa cantidad de 62 viviendas ¡Qué escándalo!", ha aseverado el regidor socialista, que ha recordado que hay 7.000 personas esperando en Vigo por una vivienda de precio tasado. "La anterior construcción de viviendas significativa fue con Emilio Pérez Touriño", ha recordado, exigiendo a su vez la construcción de 4.000 viviendas.