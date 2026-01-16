El tiempo en Vigo: menos lluvia y más frío permitirán disfrutar del fin de semana

Panorámica de las Islas Cíes desde el Paseo de Alfonso XII, en Vigo Treintayseis

Nubes y lluvia vuelven a acaparar la panorámica de Vigo y de su ría. Los paraguas han sido los mejores compañeros de viaje para vigueses y viguesas esta semana; lo seguirán siendo este viernes, aunque las precipitaciones remitirán a lo largo del fin de semana.

Según Meteogalicia, se prevén cielos con nubes y claros durante los próximos días, ocasionalmente poco nublados o despejados. Habrá precipitaciones el viernes y el sábado, mientras que se podrá disfrutar de un domingo sin el paraguas bajo el brazo.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año. Las mínimas descenderán ligeramente de los seis a los cuatro grados. Por su parte, los termómetros marcarán 13 grados de máxima desde este viernes.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.