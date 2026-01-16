El PP de Vigo acusa a Caballero de "faltar a la verdad" sobre la recuperación de la Panificadora

El PP de Vigo ha acusado al alcalde Abel Caballero de "faltar a la verdad" cuando dice que las expropiaciones de los terrenos de la Panificadora marchan "extraordinariamente bien", cuando el concurso ha sido tumbado por un error legal.

Para la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, el regidor crea "su propia realidad" al decir "sin ruborizarse" que "no habrá el más mínimo retraso con las expropiaciones" y ha lamentado la falta de "autocrítica".

Sánchez ha tildado de "fracaso" la anulación del procedimiento por incumplir la ley vigente, "y por eso ahora recula y anuncia que acometerán las expropiaciones directamente desde la Gerencia de Urbanismo, lo que va a retrasar el proceso".

"Pero como hacer autocrítica no es precisamente el fuerte de Caballero, opta por negar los hechos para crear su propia realidad alternativa en la que todo va a uña de caballo, aunque esté empantanado", ha señalado.

Según los populares, se trata de "una nueva improvisación", un "plan B" como el que ha tenido que activar con el edificio de promoción pública de Esturáns, ante el "fracaso de sus gestiones".

La dirigente popular ha sacado a colación la promesa de Caballero en 2007, al poco de acceder a la Alcaldía, de recuperar la Panificadora y ubicar allí la Biblioteca del Estado, sin que haya habido "avances" pero sí "mucho anuncio y mucha puesta en escena", en referencia al acto celebrado en 2024 en la Praza do Rei con la firma de un protocolo entre Concello y Zona Franca.

La ejecución del proyecto, se dijo en ese momento, se quedaba a expensas de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). "Pues bien, el Plan Xeral ya está en vigor, pero ni se han expropiado los terrenos ni sabemos nada del convenio entre Concello y Zona Franca para la ejecución del proyecto. Y, aun así, según Caballero, no hay ni el más mínimo retraso. No se puede engañar más a los vigueses", ha sentenciado.