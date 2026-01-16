Piden revisar el Plan de Movilidad Sostenible para lograr una ciudad menos ruidosa, saturada y contaminante

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Vigo se puso en marcha en 2014 y fue actualizado en 2020. Ahora, desde el BNG piden una revisión del documento ante la "falta de avances" del Gobierno local para buscar alternativas y lograr una ciudad menos ruidosa, saturada y contaminante.

"Doce años después de la puesta en marcha de este Plan, lo cierto es que no se perciben grandes transformaciones en lo que tiene que ver con la movilidad", ha señalado el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, que ha propuesto que el PMUS "deje de ser un extenso tomo de papel mojado para avanzar hacia una ciudad en la que vivir y convivir, y no solo transitar".

Los nacionalistas han incidido en los niveles de ruido "insoportables" generados por el tráfico y han recordado que Vigo es la ciudad con más coches per cápita de toda la península, con más de 300.000 desplazamientos al día y alrededor de 90.000 coches accediendo desde otros municipios. Unos niveles que, insisten, están por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, para 2 de cada 3 viguesas y vigueses.

También señalan una "elevada" contaminación atmosférica, con niveles de entre 600 y 740.000 toneladas de CO₂ cada año y la presencia en el aire de partículas potencialmente tóxicas para la salud humana, además de una tasa de siniestralidad vial "muy preocupante", con más de 2.000 accidentes de tráfico cada año.

Desde el BNG encajan esta necesaria revisión como base para redefinir las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) aprobadas por el Gobierno local, después de que "el modelo de Abel Caballero de perímetros y multas" haya resultado "ineficaz e injusto" en otras ciudades.

En Vigo, ha destacado Igrexas, los desplazamientos en vehículo privado duplican el uso del transporte público colectivo, y superan con mucha distancia a los realizados a pie, en bicicleta o en vehículos de movilidad personal.

"No podemos perder esta oportunidad para apostar por un nuevo modelo de movilidad que avance hacia un Vigo más habitable, más saludable y más justo", ha defendido, haciendo una llamada a PSOE y PP a reconsiderar su rechazo al proyecto presentado por el Bloque en el Pleno de diciembre.