Mos (Pontevedra) aprueba una nueva licencia urbanística para avanzar en el proyecto Celta 360

La Xunta de Goberno Local del Concello de Mos ha aprobado este viernes la concesión de una nueva licencia urbanística para ejecutar las obras de explanación correspondientes a la fase 3.2 de la etapa I del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de la Factoría do Deporte Galego – Celta 360, promovido por el Real Club Celta.

El permiso llega tras completarse el procedimiento técnico y administrativo exigido por la normativa vigente, incluida la autorización expresa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, que analizó el impacto de las actuaciones en el yacimiento arqueológico del Coto dos Mosquitos, situado en el ámbito de la intervención.

El proyecto aprobado contempla los movimientos de tierras necesarios para conformar las plataformas donde se ubicarán futuras instalaciones deportivas y edificaciones previstas, incluyendo zonas de deporte al aire libre, los edificios del CD Afouteza y del CICID, espacios libres privados y el área destinada a la residencia del complejo.

Según la resolución favorable de Patrimonio Cultural, emitida tras estudiar los resultados de las excavaciones del sector 3.2 del yacimiento, se documentó la presencia de un asentamiento prehistórico con estructuras, materiales cerámicos y líticos, además de rocas con grabados; no obstante, el informe concluye que no procede paralizar ni modificar el PIA si se cumplen las medidas de protección.

Estas incluyen la retirada controlada, conservación temporal, estudio y depósito museístico de las rocas grabadas, así como seguimiento arqueológico durante las obras.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, ha señalado que la licencia "demuestra que es posible compatibilizar un proyecto estratégico para Mos y Galicia con la máxima protección del patrimonio", destacando el rigor técnico y el respeto a la legalidad durante todo el proceso.