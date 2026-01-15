Caballero defiende que el AVE a Portugal sigue "en tiempo y forma": "No hay ningún retraso"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este jueves que la salida sur del AVE sigue "en tiempo y forma, y muy satisfactoriamente". Así, ha respondido al Partido Popular (PP), que considera que el Gobierno de España no cumplirá con su promesa de poner en servicio la conexión entre Galicia y Portugal en el año 2030.

"El Partido Popular no se entera. Sabemos todos que no estudian, no leen, mienten. Es como si vivieran en un lululú y de vez en cuando dijeran algo sobre Vigo", ha señalado el regidor socialista, que ha valorado positivamente la actuación del Ejecutivo estatal: "Todo el tramo desde Vigo hasta la frontera está con estudios informativos y en marcha".

Ahora bien, Caballero ha detallado que el Gobierno "quiere estudiar a fondo" el lugar por el que emergerán los trenes desde el túnel que se construirá para salir de la ciudad olívica. "La decisión es si emerge antes de O Porriño o después", ha declarado en un audio distribuido a los medios de comunicación.

"El Gobierno de España va a arreglar un problema importante de O Porriño", ha avanzado en referencia al paso a nivel por el que discurren los trenes en la actualidad y que parte el municipio pontevedrés en dos. "Y el PP de Vigo se queja, no sé que dirán los de O Porriño", ha añadido.

También ha calificado de "insidia" y "mentira" las acusaciones populares sobre unas obras que "el Partido Popular no inició nunca". "El proyecto de la salida sur se hizo con Pedro Sánchez y Antonio Costa reunidos en Guarda, Portugal", ha recordado el alcalde olívico, quien ha asegurado de nuevo que el país luso "va más lento".

"Portugal no tiene ni un sólo kilómetro de alta velocidad en todo el país y le dan prioridad, como es natural y hay que compartirlo, a Lisboa-Porto", ha añadido el Caballero, que también ha destacado que aún hay que pactar con Portugal el "sitio de encuentro" para construir el puente de alta velocidad sobre el Río Miño.

PP de Vigo: "Primero, Pedro Sánchez"

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, no ha tardado en responder al alcalde. Considera que "ha dejado claro que no admite que nadie le saque los colores a su jefe. Primero Pedro Sánchez y la ciudad después".

Además, ha acusado a Caballero de seguir órdenes de Madrid para "intentar distorsionar la realidad". En este sentido ha criticado al alcalde por tener el "coraje de decir que no hay retrasos cuando el estudio informativo de la salida sur tenía que estar terminado en diciembre de 2024".

"Nos acaba dando la razón", ha añadido Luisa Sánchez, que ha señalado que Caballero "tampoco ha sido capaz de aportar ni una sola fecha. Tampoco una planificación presupuestada". "Ni se sonroja ¡Qué capacidad de mentir!", ha concluido en declaraciones a la prensa.