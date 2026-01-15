El BNG de Vigo reclama que se anticipen las convocatorias de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro

El BNG ha reclamado al Concello de Vigo que anticipe al primer trimestre del año todas las convocatorias de subvenciones destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y transparencia y criterios objetivos en la tramitación para que el Gobierno de Abel Caballero "deje de utilizar estos recursos municipales para castigar a aquellos colectivos que discrepan".

El portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha anunciado que trasladarán esta demanda a la Comisión Informativa de Presupuestos, convocada para este próximo lunes, tras las demoras registradas en años anteriores.

Según ha advertido, esos retrasos suponen "estrangular económicamente" a entidades que realizan un "inmenso trabajo" de interés público del que se beneficia el conjunto de la vecindad, en ámbitos como el vecinal, cultural y deportivo, y pueden hacer que actividades del tejido asociativo "se paralicen o desaparezcan".

Igrexas ha calificado de "inaceptable" que las subvenciones "se convoquen tarde, se tramiten con demora y se paguen aún con más retraso", generando incertidumbre en los colectivos, mientras el Concello presume de pagar en pocos días a proveedores privados.

El BNG denuncia un uso discrecional de las ayudas y sostiene que no deben emplearse para "castigar" a entidades críticas o reivindicativas; por ello defiende que adelantar las convocatorias sería una "medida básica de buena gestión" para dar "estabilidad y seguridad" y pide al Gobierno municipal "seriedad y rigor" en la planificación.