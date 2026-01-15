Atraca en Vigo un buque que perdió contenedores y sufrió desplazamientos de carga por el oleaje

Según fuentes del organismo portuario recogidas por Europa Press, el barco se dirigía a Vigo cuando, a la altura de Aveiro (Portugal) y debido al fuerte oleaje, perdió varios contenedores y sufrió un desplazamiento de su carga.

Fuentes de la Autoridad Portuaria han confirmado que su situación no supone ningún riesgo ambiental; con todo, se han establecido medidas para garantizar la seguridad en el muelle.

En los próximos días se llevará a cabo el operativo para recolocar los contenedores para que el buque, de casi 200 metros de eslora, pueda continuar su travesía.

En marzo de 2025, otro buque tuvo que atracar en Vigo, también por un desplazamiento de su carga debido a las malas condiciones en el mar. En aquella ocasión, el portacontenedores era el 'MSC Houston', procedente del puerto del Pireo, en Grecia, y que estaba navegando hacia Liverpool. En la ciudad olívica se llevó a cabo una intervención para recolocar los contenedores.