El tiempo en Vigo: leves precipitaciones antes de la alerta naranja decretada para jueves y viernes
AEMET ha activado la alerta naranja por fuerte oleaje y viento para este jueves y este viernes, así como hay avisos amarillos por lluvias en todo el litoral pontevedrés
2026 ha llegado cargado de lluvias. Pese al cielo despejado y las leves precipitaciones con las que ha despertado Vigo este miércoles, viento y fuerte oleaje serán los protagonistas de los próximos días en las Rías Baixas.
Así lo prevén la AEMET y Meteogalicia. La agencia gallega pronostica cielos con nubes y claros hasta el viernes, ocasionalmente muy nublados, con precipitaciones todos los días.
En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que descenderán ligeramente. Mientras, en lo referido a la calidad del aire, seguirá a un nivel favorable.
En concreto, los termómetros se situarán entre los 8 y 14 grados este miércoles, mientras que el viernes la mínima registrada rondará los 9 grados y la máxima, los 12 grados.
Alerta naranja
El cielo celeste trata de imponerse este miércoles en Vigo, aunque muchos ciudadanos no se fían y han decidido salir a trabajar con abrigos y paraguas para protegerse de las lluvias.
Su miedo no es para menos, AEMET ha activado la alerta naranja por viento y fuerte oleaje para este jueves y este viernes. Además, Meteogalicia también ha decretado la alerta amarilla por lluvias entre las 9:00 y las 15:00 horas.