Patxi Salinas, de pagar 4,15 euros por un café en Vigo, a 1,40 en Xinzo de Limia: "Esto sí" @patxisalinas2023

Cuidar la economía personal siempre es importante, independientemente de la posición de cada uno. Patxi Salinas ha desterrado estos días la creencia errónea de que los futbolistas, habitualmente en posición desahogada, no miran por su bolsillo.

El ex futbolista vasco, muy ligado a la ciudad olívica, pues militó en el Celta de Vigo en una de sus épocas más doradas, visitó recientemente el Aeropuerto de Peinador. Allí se sorprendió por lo que tuvo que pagar por dos cafés: "Venid desayunados", le escribió a sus seguidores de Instagram tras dejarse 8,30 euros por dos tazas.

Días después, Salinas fue a parar al Concello ourensano de Xinzo de Limia, villa hacia la que su cartera quedó mucho más agradecida: "Cafés a 1,40. Esto sí", dijo entre risas, al tiempo que mostró el rico bowl de yogur que había degustado: "Aquí no vengáis desayunados", concluyó el exdeportista profesional.

