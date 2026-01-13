La ola de gripe pierde fuerza en Vigo, aunque la "presión asistencial" continúa en los hospitales

La ola de gripe que está colapsando los hospitales gallegos remite en Vigo. Así lo ha confirmado el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, quien ha asegurado que la atención en urgencias está registrando una "mejora significativa" tras el "pico asistencial" de las últimas semanas.

Según la organización dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), la actividad sanitaria se mantiene en "niveles estables, sin situaciones de bloqueo asistencial". Puente considera que las medidas adoptadas en las últimas semanas han evitado el colapso del servicio.

También ha influido la reducción de casos: "La circulación de la gripe muestra una tendencia descendente, con una reducción progresiva de la positividad en las pruebas diagnósticas", ha afirmado Puente, que ha advertido que la "presión asistencial" se mantiene en la hospitalización.

Aun así, ha defendido que se está atendiendo a la población "sin incidencias significativas". "Todos los pacientes tienen asistencia sanitaria garantizada y ningún paciente ha quedado ni quedará sin atención sanitaria", ha recalcado el gerente.

30 pacientes sin cama este lunes, según Caballero

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha remitido este mismo martes un audio a los medios de comunicación mostrando su discrepancia con el Área Sanitaria. "La situación en Vigo empeora día a día y la Xunta permanece como espectadora sin hacer absolutamente nada, incluso negando que hay un problema", ha aseverado.

El regidor olívico ha denunciado que este lunes quedaron sin cama 30 pacientes en el Hospital Álvaro Cunqueiro y ha valorado que estos problemas se deben al "poco espacio que hay" en el complejo, a la falta de personal y a la necesidad de mejores condiciones.

Por otro lado, ha reiterado sus demandas respecto a la atención primaria. "Es intolerable una situación tan grave y tan drástica", ha declarado, a la vez que ha criticado que sólo haya un Punto de Atención Continuada (PAC) en la ciudad.