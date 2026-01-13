Desarticulada en Vigo una red de explotación laboral: Las víctimas residían en almacenes y trabajaban 17 horas

Un coche de la Policía Nacional con el Puente de Rande de fondo. Policía Nacional Vigo

Una red de explotación laboral ha sido desactivada en Vigo gracias al trabajo de agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF de la Comisaría de Vigo-Redondela. Las fuerzas del orden han podido identificar y proteger a varias víctimas -concretamente, tres mujeres y un varón, tal y como han precisado- de este entramado.

Fue una mujer de origen extranjero quien denunció la situación, manifestando que había sido captada mediante una aplicación de citas. Según relató, un individuo le ofreció vivienda y trabajo en España a cambio de mantener una relación sentimental.

Según fuentes policiales, la víctima, en situación administrativa irregular y con una "grave precariedad económica", aceptó el ofrecimiento. Una vez en territorio español, fue sometida a condiciones laborales abusivas.

Más víctimas

Durante la investigación, los agentes localizaron a otras víctimas que habían sido incorporadas a la plantilla de varios establecimientos de alimentación gestionados por el investigado. Residían en almacenes "acondicionados" como viviendas aunque en condiciones mínimas de habitabilidad, y trabajaban, además, de manera irregular: Sus jornadas se extendían desde las 04:30 horas hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, además de la mañana del domingo. El salario acordado era de unos 600 euros que, en ocasiones y según las mismas fuentes, las víctimas ni siquiera llegaban a cobrar.

El responsable de los establecimientos empleaba también a otros ciudadanos extranjeros en situación irregular, detectados previamente por la Inspección de Trabajo. A algunos de ellos les ofrecía alojamiento en los propios almacenes de los comercios, previo pago de un alquiler.

Investigados la exmujer y el hijo del responsable

Se sabe que el investigado dirigía estos negocios, sin embargo, ninguno figuraba a su nombre, sino a nombre de familiares directos como su exmujer y su hijo, también investigados.

Tal y como ha precisado la Policía Nacional, toda la información recabada ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial, y la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y depurar responsabilidades.