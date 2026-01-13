Ofrecido por:
Desarticulada en Vigo una red de explotación laboral: Las víctimas residían en almacenes y trabajaban 17 horas
Eran captadas a través de una aplicación de citas y los salarios acordados eran de unos 600 euros que, en ocasiones, ni siquiera llegaban a cobrar. Los establecimientos comerciales se ubicaban en la ciudad olívica
Una red de explotación laboral ha sido desactivada en Vigo gracias al trabajo de agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF de la Comisaría de Vigo-Redondela. Las fuerzas del orden han podido identificar y proteger a varias víctimas -concretamente, tres mujeres y un varón, tal y como han precisado- de este entramado.
Fue una mujer de origen extranjero quien denunció la situación, manifestando que había sido captada mediante una aplicación de citas. Según relató, un individuo le ofreció vivienda y trabajo en España a cambio de mantener una relación sentimental.
Según fuentes policiales, la víctima, en situación administrativa irregular y con una "grave precariedad económica", aceptó el ofrecimiento. Una vez en territorio español, fue sometida a condiciones laborales abusivas.
Más víctimas
Durante la investigación, los agentes localizaron a otras víctimas que habían sido incorporadas a la plantilla de varios establecimientos de alimentación gestionados por el investigado. Residían en almacenes "acondicionados" como viviendas aunque en condiciones mínimas de habitabilidad, y trabajaban, además, de manera irregular: Sus jornadas se extendían desde las 04:30 horas hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, además de la mañana del domingo. El salario acordado era de unos 600 euros que, en ocasiones y según las mismas fuentes, las víctimas ni siquiera llegaban a cobrar.
El responsable de los establecimientos empleaba también a otros ciudadanos extranjeros en situación irregular, detectados previamente por la Inspección de Trabajo. A algunos de ellos les ofrecía alojamiento en los propios almacenes de los comercios, previo pago de un alquiler.
Investigados la exmujer y el hijo del responsable
Se sabe que el investigado dirigía estos negocios, sin embargo, ninguno figuraba a su nombre, sino a nombre de familiares directos como su exmujer y su hijo, también investigados.
Tal y como ha precisado la Policía Nacional, toda la información recabada ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial, y la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y depurar responsabilidades.