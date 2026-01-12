El Sergas confirma una "presión asistencial alta" en Vigo pero sin incidencias destacables

La presión asistencial en los centros de salud y hospitales del Área Sanitaria de Vigo es alta. Así lo ha reconocido el Sergas, aunque ha matizado que la atención se está resolviendo "sin incidencias significativas gracias a las medidas adoptadas y a los refuerzos de personal".

En un comunicado remitido a los medios, Sanidade incide en que se trata de "algo habitual en esta época del año por las infecciones respiratorias, la gripe y las fechas navideñas", algo que está en la línea de "lo que está ocurriendo en el conjunto de España".

De esta manera, ha salido al paso de las denuncias del personal y del alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre un supuesto colapso del servicio de Urgencias del área sanitaria.

Además, han añadido que el área de Vigo cuenta con un plan de contingencia, un " Plan de Invierno", que incluye "un importante refuerzo de las Urgencias y la habilitación de más camas cuando es necesario". Así, han señalado que quedan 15 camas disponibles en el Meixoeiro.

Sobre Urgencias, el Sergas ha señalado que los pacientes son atendidos en base al llamado triaje de Manchester, que "permite asistir en primer lugar a los pacientes de mayor gravedad, y ha recordado que está prevista una ampliación de las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro, para la que ya se está diseñando un Plan de reforma que "está muy avanzado".

Sobre la Atención Primaria, Sanidade ha señalado que hay variación con respecto a las demoras de citación en los diferentes centros de salud, pero ha asegurado que la tardanza media para los médicos de familia y pediatras de la ciudad se sitúa en 4,6 días.

Finalmente, ha insistido en que, gracias a la planificación y a las medidas adoptadas, junto con el "esfuerzo" de los profesionales, "todos los pacientes tienen asistencia sanitaria garantizada" y no queda "nadie sin atender". "Los que demandan atención ordinaria son atendidos en la misma semana, los urgentes en el mismo día y los que requieren ingreso hospitalario son hospitalizados", concluye el comunicado.