Ofrecido por:
Patxi Salinas, sobre el precio del café en el Aeropuerto de Vigo: "Venid desayunados"
El exjugador del Celta, a quien es habitual ver por la ciudad olívica, tiró de retranca ante el elevado precio que tuvo que pagar por dos tazas
También te podría interesar: Año nuevo, vida nueva (y más cara): "El pan es uno de los productos que más cuesta subir"
Año nuevo y nuevos precios para la lista de la compra y para alimentos como el siempre recurrido café. La inflación, la actualización de precios, o el encarecimiento de la materia prima estarán detrás de los incrementos que ya han empezado a aplicarse en supermercados y locales hosteleros.
Se estima que la taza de café subirá de media en las cafeterías de Vigo entre cinco y 10 céntimos, tal y como han precisado a Treintayseis trabajadores del sector; sin embargo, parece que en algunos locales con café de especialidad, cadenas y aeropuerto disfrutar de un agradable "cafecito" será posible solo rascando bien el bolsillo.
Y si no, que se lo digan al exfutbolista del Celta de Vigo, Patxi Salinas. El exdeportista vasco, a quien es más que habitual ver por la ciudad olívica, tiró de retranca para mostrar su asombro por el coste que tuvo que asumir tras pedir dos cafés en Peinador: "Venid desayunados", dijo a sus seguidores desde su perfil de Instagram este pasado domingo mostrando una foto del tíquet.
Salinas tuvo que pagar 8,30 euros por dos cafés, algo que, sin duda, sorprende a cualquier economía, incluso, a la de un exfutbolista.
Pronto, la publicación se llenó de comentarios: "Damos por normales cosas que no lo son", le escribió un seguidor. "Lo de los aeropuertos es un robo", respondió otro.