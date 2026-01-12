Patxi Salinas, sobre el precio del café en el Aeropuerto de Vigo: "Venid desayunados"

Año nuevo y nuevos precios para la lista de la compra y para alimentos como el siempre recurrido café. La inflación, la actualización de precios, o el encarecimiento de la materia prima estarán detrás de los incrementos que ya han empezado a aplicarse en supermercados y locales hosteleros.

Se estima que la taza de café subirá de media en las cafeterías de Vigo entre cinco y 10 céntimos, tal y como han precisado a Treintayseis trabajadores del sector; sin embargo, parece que en algunos locales con café de especialidad, cadenas y aeropuerto disfrutar de un agradable "cafecito" será posible solo rascando bien el bolsillo.

Y si no, que se lo digan al exfutbolista del Celta de Vigo, Patxi Salinas. El exdeportista vasco, a quien es más que habitual ver por la ciudad olívica, tiró de retranca para mostrar su asombro por el coste que tuvo que asumir tras pedir dos cafés en Peinador: "Venid desayunados", dijo a sus seguidores desde su perfil de Instagram este pasado domingo mostrando una foto del tíquet.

Salinas tuvo que pagar 8,30 euros por dos cafés, algo que, sin duda, sorprende a cualquier economía, incluso, a la de un exfutbolista.

Pronto, la publicación se llenó de comentarios: "Damos por normales cosas que no lo son", le escribió un seguidor. "Lo de los aeropuertos es un robo", respondió otro.