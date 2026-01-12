Abel Caballero, sobre turismo: La Navidad de Vigo está "a siglos luz" del Camino de Santiago

Un día después del acto solemne de apagado de luces navideñas en la ciudad olívica, el regidor vigués, Abel Caballero, hizo balance de lo que supuso esta última campaña a nivel turístico y económico: "Fue la más importante Navidad que hubo nunca en la ciudad", aseveró el regidor.

La ocupación hotelera este pasado fin de semana, ya con las fiestas terminadas oficialmente, fue del 50%. Y es que muchos aprovecharon para disfrutar de las luces en la prórroga que siempre ofrece el Consistorio vigués. "En condiciones normales la ocupación en esta fecha en concreto hubiera sido del 5%", puntualizó Caballero, quien reiteró que, durante toda la Navidad, "hubo un lleno total en hoteles, restaurantes, cafeterías" y "una afluencia y tirón muy importante en el comercio. Nos visitaron millones de personas y se generaron miles de puestos de trabajo".

Por todo lo anterior, Caballero aseveró que la Navidad de Vigo tiene categoría de "fenómeno turístico español" y que, durante dos meses, "tira del turismo en toda Galicia. Es el evento turístico más importante de toda Galicia. A siglos luz del Camino de Santiago y del Xacobeo. El tirón se produce en Vigo y lo paga Vigo".