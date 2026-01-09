O Porriño (Pontevedra) celebrará su certamen de rondallas con 17 agrupaciones participantes

El certamen de rondallas de O Porriño se reeditará este domingo, día 11 de enero, con la participación de 17 agrupaciones llegadas desde distintos puntos de la comarca. La cita musical supondrá el cierre oficial del programa de eventos confeccionado para estas navidades, pensada para públicos de todas las edades y gustos.

Las rondallas se darán cita en el pabellón municipal de deportes. Actuarán durante doce minutos cada una, contando desde el momento en el que empiece a interpretarse la primera pieza hasta que el último integrante de la rondalla abandone la pista.

Las agrupaciones participantes serán, por orden de actuación, la Rondalla Santa Eulalia (Mos), la Rondalla de Ventosela (Redondela), la Asociación Rondalla O Mosteiro de Pexegueiro (Tui), la Rondalla Airiños da Lagoa de Baíña (Baiona), la Rondalla do CSCR de Beade (Vigo), la Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa San Mamede de Zamáns (Vigo), la Rondalla Asociación Centro Veciñal e Cultural de Valladares (Vigo), la Rondalla de la SCDR Helios de Bembrive (Vigo), la Rondalla do Centro Cultural A Merced de Chaín (Gondomar), la Rondalla de la Asociación de Veciños do Galiñeiro de Vincios (Gondomar), la Asociación Rondalla Club Santiaguiño de Guizán (Mos), la Rondalla da Asociación Cultural, Social e Veciñal de Herville (Mos), la Rondalla de la Asociación Centro Recreativo e Cultural de Torroso (Mos) y la Rondalla Santiago de Parada (Mos). Todas ellas, junto a las formaciones anfitrionas: la Asociación Cultural e Musical Rondalla de Pontellas, la Rondalla Santa María do Porriño y, cerrando el certamen, la Rondalla Santa Eulalia de Atios.

Si el tiempo lo permite, el certamen arrancará a las 16:15 horas con un pasacalles desde el Centro Cívico San Benito hasta la Avenida de Galicia. A continuación, a las 17:00 horas, darán comienzo las actuaciones.

Alejandro Lorenzo, regidor porriñés, señaló que este evento, que también podrá seguirse de manera online, se encuentra "plenamente consolidado" y "ano tras ano volve demostrar o seu éxito, cun pavillón municipal que sempre completa aforo e cun público entregado".