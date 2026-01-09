Piden 25 años de prisión al acusado por amenazas graves y acoso a jueces, abogados y policías de Vigo

La Fiscalía reclama 25 años de prisión para un hombre acusado de varios delitos de amenazas, injurias graves, acoso o resistencia, entre otros. El presunto delincuente remitió un millar de mensajes a abogados, jueces y policías de Vigo, amenazándolos de muerte y con graves insultos de manera reiterada. La vista por estos hechos está fijada para este martes en la sala de lo Penal 3 de Vigo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía recogido por Europa Press, el procesado envió cientos de correos electrónicos "de forma compulsiva y reiterada" a distintas direcciones oficiales y corporativas "atacando el honor y la dignidad" de autoridades judiciales y fiscal que intervenían en causas contra él. Los hechos datan entre noviembre de 2022 y julio de 2023,

En esos mensajes, el acusado también "vertía constantes amenazas graves de muerte" a varios abogados y abogadas que habían asumido su defensa, y a cargos del Colegio de Abogados de Vigo. La acusación también recoge insultos, injurias graves y expresiones muy ofensivas.

El Ministerio Público señala que los correos dirigidos a jueces y fiscal "entrañan un objetivo agravio a su labor jurisdiccional" y que, de hecho, un juzgado de instrucción de Vigo prohibió al acusado comunicarse por cualquier medio con los juzgados del partido judicial vigués, con la excepción de las diligencias y actos en los que se acuerde su intervención.

Además, con respecto a las amenazas a los abogados y a un agente de policía, apunta que "se enmarcan en una estrategia de hostigamiento continuo" a estos profesionales, provocando en ellos "una lógica angustia y temor hacia sus personas y familiares".

Agresión a un abogado

Dentro de esta campaña de acoso, la Fiscalía señala que el 19 de julio el acusado agredió a uno de los abogados a las puertas de los juzgados de Vigo, propinándole un fuerte golpe en la cara y tirándolo al suelo. Asimismo, causó daños en el edificio donde está el despacho de este profesional, y también en otro inmueble, donde tiene su despacho otro letrado.

Tras estos hechos, fue localizado por la Policía en la terraza de un bar de la Plaza de Compostela, donde fue detenido. En esa intervención, opuso gran resistencia y, ya en dependencias policiales, causó daños materiales y amenazó a los agentes.

El juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional y el hombre insultó a la jueza de guardia cuando se le notificó la decisión, y causó daños en la sala de declaraciones.

Injurias, amenazas y acoso

La Fiscalía lo acusa, por estos hechos, de cinco delitos de injurias graves con publicidad a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También le atribuye seis delitos de amenazas continuadas y otros tantos delitos de acoso a cinco abogados y un policía; así como un delito leve de lesiones, un delito de resistencia a agentes de la autoridad en concurso con un delito leve de lesiones, y un delito continuado de daños.

Por esos delitos, solicita para él penas que suman 25 años de prisión, multas que suman 12.600 euros, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con los afectados por un tiempo de 5 años.