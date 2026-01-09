Fiscalía pide presión para el taxista y el albañil acusados de agredir sexualmente a clientas en Vigo

La Fiscalía ha pedido prisión para un taxista y un albañil por agredir sexualmente a clientas en Vigo. En concreto, el Ministerio Público considera que deberían cumplir nueve meses y tres años de cárcel, respectivamente.

Según el escrito de acusación que recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en la noche del 23 de abril de 2024, en el barrio de Coia, cuando el taxista intentó besarla dentro del taxi.Cuando la mujer le pagaba la carrera, le puso el brazo en el cuello y, atraiéndola hacia él, colocó sus labios a escasos centímetros de los de ella. La clienta logró zafarse y bajó del taxi, huyendo del lugar a la carrera.

Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye un delito de agresión sexual en grado de tentativa, y pide que sea condenado a 9 meses de prisión, y que se le inhabilite para ejercer profesión o actividad que conlleve contacto con menores durante 2 años y 9 meses. Será juzgado este miércoles en la sala de lo Penal 3 de la ciudad olívica.

El caso del albañil

Por otra parte, el próximo 27 de enero, en el Penal 2 de Vigo, será juzgado un albañil que supuestamente besó sin su consentimiento a una mujer en cuya casa estaba trabajando.

En ese caso, los hechos ocurrieron en diciembre de 2024 en un domicilio de la ciudad, donde el hombre estaba haciendo trabajos de albañilería. La Fiscalía señala que el acusado besó a la mujer y la abrazó fuertemente impidiendo que pudiera moverse. Asimismo, otro día, al concluir los trabajos en la vivienda, al despedirse agarró con fuerza a la mujer, inmovilizándola, y la besó en la boca.

El ministerio público le atribuye un delito continuado de agresión sexual y pide que se le impongan 3 años de prisión. También demanda la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de la perjudicada durante 4 años, así como reclama una indemnización de 600 euros por daños morales.