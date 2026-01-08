Ofrecido por:
Vigo Vertical: mañana se aprobarán las rampas mecánicas que conectarán Travesía y Aragón
Este proyecto se enmarca dentro de la obra del futuro macroparque infantil de Finca Matías y se desarrollará a lo largo de más de 200 metros
Información relacionada: Vigo da luz verde a las obras del macroparque de Finca Matías y de la cubierta del pabellón de As Travesas
La Xunta de Goberno Local aprobará este viernes el proyecto para construir tres rampas mecánicas entre Travesía de Vigo y la calle Aragón, enlazando el recorrido con el entorno del futuro macroparque infantil de Finca Matías.
Según ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, la actuación contará con un presupuesto de 1.913.000 euros, y se integrará con el macroparque infantil, que se encuentra actualmente en fase de contratación y dispone de una inversión prevista de 2.850.000 euros. En total, la inversión ascenderá a 4.763.000 euros.
La obra se desarrollará a lo largo de más de 200 metros y permitirá salvar un desnivel aproximado de 20 metros. El proyecto contempla tres rampas, dos de ellas de 25 metros y una tercera de alrededor de 30 metros, además de la humanización del entorno en varios tramos: un primer tramo de 60 metros en la calle Rosario Hernández Diéguez, un tramo central de más de 100 metros, donde se instalarán las rampas, y un último tramo de 40 metros que conectará el parque con la calle Toxal.
Caballero también ha señalado que, además de las rampas, se renovarán redes de saneamiento y abastecimiento, mejoras de alumbrado, instalación de mobiliario urbano, con 11 bancos y 4 papeleras, y barandillas, con el objetivo de crear un corredor peatonal accesible en una zona de fuerte pendiente.