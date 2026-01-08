Vigo Vertical: mañana se aprobarán las rampas mecánicas que conectarán Travesía y Aragón

La Xunta de Goberno Local aprobará este viernes el proyecto para construir tres rampas mecánicas entre Travesía de Vigo y la calle Aragón, enlazando el recorrido con el entorno del futuro macroparque infantil de Finca Matías.

Según ha explicado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, la actuación contará con un presupuesto de 1.913.000 euros, y se integrará con el macroparque infantil, que se encuentra actualmente en fase de contratación y dispone de una inversión prevista de 2.850.000 euros. En total, la inversión ascenderá a 4.763.000 euros.

La obra se desarrollará a lo largo de más de 200 metros y permitirá salvar un desnivel aproximado de 20 metros. El proyecto contempla tres rampas, dos de ellas de 25 metros y una tercera de alrededor de 30 metros, además de la humanización del entorno en varios tramos: un primer tramo de 60 metros en la calle Rosario Hernández Diéguez, un tramo central de más de 100 metros, donde se instalarán las rampas, y un último tramo de 40 metros que conectará el parque con la calle Toxal.

Mapa de la actuación. Concello de Vigo

Caballero también ha señalado que, además de las rampas, se renovarán redes de saneamiento y abastecimiento, mejoras de alumbrado, instalación de mobiliario urbano, con 11 bancos y 4 papeleras, y barandillas, con el objetivo de crear un corredor peatonal accesible en una zona de fuerte pendiente.