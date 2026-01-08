Ofrecido por:
O Porriño (Pontevedra) reajusta su Gobierno y crea concellerías como la de Saneamiento
Otra de las nuevas áreas será la de Atención á Vulnerabilidade e Programas de Emerxencia, dirigida por Rosario Costas
El Concello do Porriño empieza el año estrenando una remodelación de su estructura de Gobierno y creando nuevas concellerías, entre ellas, la de Saneamento, Servizos Rurais e Patrimonio, que asumirá Marcos Martínez. Así lo desgranó el regidor local, Alejandro Lorenzo.
Además, el Consistorio abordará este 2026 importantes proyectos como las nuevas escuelas infantiles o el centro de día de Atios.
El área de Saneamiento se coordinará conjuntamente con la de Promoción da Identidade, Transformación dixital e Goberno Aberto, que asumirá Bienvenido Estévez, actual titular de Eventos e Festexos.
Otra de las nuevas áreas será la de Atención á Vulnerabilidade e Programas de Emerxencia, dirigida por Rosario Costas. Por su parte, Bárbara Troncoso quedará al frente del Área de Atención Cidadá, Asistencia Domiciliaria, Coidados e Benestar.
Teresa Veloso se ocupará del área de Emprego e Formación. Será esta misma edil la que pasará a percibir una dedicación exclusiva tras la jubilación de Rosario Costas y Carlos Martínez, concejal de Industria, asumirá temporalmente Urbanismo.