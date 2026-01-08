La ONCE y su regalo de Reyes en O Porriño: Un cupón resulta premiado con 35.000 euros

Regalo tardío de Reyes en O Porriño: Un cupón de la ONCE resultó premiado con 35.000 euros en el sorteo del pasado miércoles, día 7 de enero.

Según han precisado desde esta entidad, fue Manuel Delfín Pereira Mendes el vendedor de la ONCE que llevó la suerte a la localidad porriñesa. Su punto de venta habitual se ubica en el número 26 de la calle Ramón González.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Según inciden en la ONCE, sus cupones son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización. Se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.