El BNG pide que se haga público el proyecto de Vigo como sede del Mundial: "Los vigueses merecen conocer la verdad"

El BNG ha exigido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que haga público el proyecto de Vigo para ser sede del Mundial 2030, como ya reclamó en el último pleno municipal, para que se conozcan los costes y posibles beneficios que tendría para la ciudad.

Desde el frente nacionalista insisten en la necesidad de conocer el anteproyecto para la reforma de Balaídos y el coste total que llevaría asociado ser sede mundialista que, según señalan, distintas valoraciones lo sitúan alrededor de 75 millones de euros, lo que significaría la mayor inversión municipal de las últimas décadas.

"Las viguesas y los vigueses merecen conocer toda la verdad de lo que supondría ser sede del Mundial, de sus costes y posibles beneficios", ha señalado el portavoz del BNG local, Xabier P. Igrexas, que considera "imprescindible" la elaboración de un estudio externo para evaluar el impacto económico y el retorno que tendría en Vigo.

Igrexias ha lamentado la falta de información sobre este asunto desde que se anunció la intención de Vigo de ser sede del Mundial 2030, y ha insistido en que "el pleno nunca fue informado ni se ha contado con la opinión de nadie" para presentar a la ciudad como candidata. También ha añadido que los únicos detalles que se conocen son los que han aparecido "de forma parcial" en los medios de comunicación.

Por esto, desde el BNG proponen, al igual que se ha hecho en A Coruña, la creación de una Comisión Informativa Especial con presencia de todos los grupos políticos municipales para dar cuenta con "transparencia y claridad" del proyecto mundialista.

Una vez que la FIFA ha aplazado hasta el otoño de 2026 la evaluación y definición de las sedes, para Igrexas es momento de valorar con "rigor y responsabilidad" esta posibilidad. "Si de verdad Caballero quiere abordar con seriedad esta cuestión, el camino pasa por menos ruido y testosterona partidista y por más transparencia y racionalidad", ha concluido.