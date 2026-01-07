El Puerto adjudica la urbanización y el nuevo mirador a la ría ubicado frente al Mar de Vigo

El Puerto ya tiene todo listo para habilitar un nuevo mirador sobre la ría de Vigo. La Autoridad Portuaria ha adjudicado la ejecución de las obras del proyecto de urbanización de la explanada anexa a la lonja, por un importe superior a los 1,3 millones de euros.

La empresa que ha obtenido la mejor calificación para construir la nueva urbanización y mirador vigués es Civis Global, una conocida compañía local dedicada al sector de la construcción y que también se encarga de las obras del observatorio submarino Peiraos do Solpor, en Bouzas.

El contrato aprobado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, compromete una inversión de 1.327.998,07 euros para la ejecución de la obra (sin IVA) y Civis Global contará con ocho meses para convertir la explanada ubicada junto a la lonja y frente al Auditorio Mar de Vigo en un espacio abierto para los ciudadanos.

La parcela tiene una superficie bruta de 7.988 metros cuadrados, con una longitud de 122,72 metros y una anchura de 58 metros. Ahora bien, el ámbito de la actuación engloba el carril adyacente a la explanada, lo que supone una superficie final de 9.147,55 metros cuadrados.

En este espacio, se desarrollará un paseo peatonal "al borde del cantil", así como un carril ciclista que conectarán con la Avenida de Beiramar, desde donde se podrá acceder a la explanada urbanizada y al futuro mirador.