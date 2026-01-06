Lotería del Niño 2026: Benjamín y Andrés, los loteros que han repartido más de 25 millones en O Porriño

La administración La X de la Suerte ha repartido el Primer y el Segundo Premio de la Lotería del Niño Treintayseis

La Lotería del Niño ha repartido suerte en O Porriño, donde ha caído el Primer y el Segundo Premio. Sonia, Benjamín y Andrés Martínez son los dueños de La X de La Suerte, la administración del municipio pontevedrés que ha vendido el 06703 y el 45875.

"¡Ya nos llaman la Doña Manolita de Galicia!", ha exclamado Benjamín ante los medios, que asegura que están "sin palabras" tras haber vendido dos premios de un mismo sorteo. "Ya vendimos alguna vez el Gordo, pero no de dar el primero y el segundo. Y de segundo dar la cantidad que dimos, que son 320 décimos", ha dicho, asombrado, a Treintayseis.

Benjamín y Andrés rebosan de alegría y no es para menos: han repartido más de 25 millones de euros en total. Descorchan el champán ante los medios, a los que ofrecen un trozo de roscón para compartir su entusiasmo, mientras esperan la llegada de los afortunados que han llamado nada más enterarse de la noticia.

Andrés, padre de Benjamín, explica que la gran parte se vendió a vecinos de O Porriño. También a personas de toda Galicia, que se acercan cada año a su administración para intentar conseguir algo de la fortuna que reparten cada año en La X de La Suerte.

El veterano lotero explica que la mitad del Segundo Premio fue vendido en ventanilla y, la otra parte, en participaciones que vendieron cuatro niños, Martín, Samuel, Iker y Enma, por toda la villa pontevedresa para financiar su viaje de fin de curso.

Los premios ganadores y la participación premiada Treintayseis

"Cada participación da 13.600 euros, creo que acabo de ver", ha afirmado Andrés, que ha recordado que en Navidad ya repartieron un tercer y quinto premio. "No paramos", ha añadido con las participaciones que sobraron en la mano.

Repartiendo suerte durante 50 años

La venta de lotería es una "tradición familiar". Benjamín ha heredado el negocio de Andrés, quien recogió la herencia de sus padres. "Empezamos con la Quiniela de fútbol hace aproximadamente unos 50 años", explica, puntualizando que con la Lotería Nacional llevan tan sólo 12 años.

La casa donde se ubica la administración, en pleno centro de O Porriño, en el número 7 de la calle Ramón González, ya pertenecía a los bisabuelos de Andrés. "Siempre hubo algún tipo de actividad comercial", añade el veterano lotero.