El tiempo en Vigo: Las mínimas se desplomarán en el arranque de la primera semana oficial de enero

Arranca la primera semana oficial de enero con cierta estabilidad pero con temperaturas mínimas que sufrirán un importante retroceso, por lo que más le vale a los Reyes Magos que se abriguen en su visita a la ciudad olívica.

Así, para hoy lunes está previsto que se registre una alternancia de nubes y claros con la posibilidad de alguna lluvia puntual. Las mínimas caerán hasta los 3 grados, mientras que las máximas no pasarán de los 11 grados.

Mañana martes, Día de Reyes, será necesario salir con abrigo y guantes, pues la mínima no se moverá de los 3 grados. La probabilidad de lluvia se disipará y en los cielos habrá, de nuevo, una alternancia de nubes y claros.

De cara al miércoles, ecuador de la semana, parece que la sensación térmica no será tan fría, pues la mínima se recuperará: Los termómetros marcarán 7 de mínima y seguirán en los 11 de máxima.

De cara a la segunda mitad de la semana parece que volverán las lluvias. Las mínimas, por contra, seguirán siendo suaves.