Detenido un vecino de Mos (Pontevedra) por una agresión a otro hombre, que fue trasladado al hospital

La Guardia Civil ha arrestado a un vecino de Mos (Pontevedra) como presunto autor de una agresión a otro hombre, que fue hallado "apaleado y herido" en el municipio del detenido y tuvo que ser trasladado al hospital, según explican fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Agentes de la Guardia Civil de O Porriño, que se encontraban de guardia en ese momento, recibieron un aviso alrededor de las 11:00 horas del sábado de una agresión en Mos, ambas localidades del área metropolitana de Vigo.

Una vez en el lugar, encontraron en ese estado a la víctima —un vecino de O Porriño— y avisaron a personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, quien lo trasladó hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Asimismo, detuvieron al presunto autor de las lesiones, que se prevé que pase a disposición judicial este lunes. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por estos hechos y también indagan si esta agresión tiene relación con otra a una mujer ocurrida horas antes en la misma zona.