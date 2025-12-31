Claudio Giráldez, el "Ramón García" de O Porriño: El técnico del Celta condujo las 12 (pre)campanadas

Un año más, O Porriño quiso adelantarse a la celebración de las doce uvas con un evento multitudinario en la calle Domingo Bueno. Más de 10.000 personas se sumaron a este evento, que fue apadrinado por el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, natural de esta localidad.

La Orquesta París de Noia fue la encargada de poner la nota musical con un doble pase. Fátima Pego, presentadora, junto al técnico celtista, se encargó de entonar las 12 campanadas.

También el alcalde, Alejandro Lorenzo, se subió al escenario para compartir este especial momento con la ciudadanía: "O Porriño volve demostrar que é a capital por excelencia do Pre Fin de Ano en Galicia, cunha festa pensada para todos os públicos e vivida con respecto, participación e ilusión", manifestó el regidor porriñés.

Juaniña, centenaria de la localidad, no quiso perderse la fiesta, y también acompañó a la comitiva conductora del evento para desear lo mejor a los presentes de cara a este nuevo año que está a punto de comenzar.

Al término de las campanadas, Giráldez realizó un reparto de balones de fútbol -firmados por él mismo- al público. Groove Amigos puso el broche final a una celebración que comenzó ya por la mañana con una fiesta dirigida a los más pequeños. No faltaron las rondallas y chocolate caliente para todos los vecinos.