Año nuevo, vida nueva (y más cara): "El pan es uno de los productos que más cuesta subir"

Como se suele decir, "Año nuevo, vida nueva", aunque esta declaración de intenciones siempre lleva implícito un encarecimiento de esa vida. La actualización y subida de precios volverá a notarse en alimentos básicos y productos de primera necesidad, y es que el encarecimiento de la cesta de la compra es una constante.

Con todo, parece que hay subidas que, como ciudadanos, toleramos mejor que otras. Y es que el pan, además de un alimento básico y de sustento en muchas familias, es el estandarte de la economía familiar, en particular, y prácticamente la radiografía del bienestar social de un país, en general, por lo que subir su precio siempre genera cierta controversia o descontento, aunque también hay quien asume este hecho con normalidad. "Tiene, incluso, una connotación política", dice Carmen Gómez, responsable de Doctora Pan, en Vigo.

Esta profesional asegura que no todo el mundo recibe de buen grado la subida, aunque sea contenida, del precio de la barra de pan: "Es uno de los alimentos que más cuesta subir. Y es que, ojo, hablamos de 400 gramos de producto que alimentan, nutren, y te valen de un día para otro. Pero, aún así, es un drama para mucha gente", cuenta Gómez, quien subió la pieza unos cinco céntimos en 2025 -en su establecimiento oscila, según el caso, entre los 1,30 euros y los 1,40 euros-. "Hubo clientes que me decían que hasta les parecía poco, pero otros muchos se quejaban", anota la trabajadora.

Se habla con cierta normalidad sobre que el encarecimiento de la mano de obra, de la materia prima o de la electricidad termine repercutiendo en el consumidor final de bebidas, café, u otros productos y servicios, pero todo lo anterior también afecta a la elaboración del pan: "Ya no te hablo de la subida de precio de un kilo de harina, pero es que la electricidad es una pasada. Cada vez que encendemos el horno es una barbaridad", lamenta Carmen. "Yo siempre digo que si no queda otro remedio habrá que subir el precio, porque para hacer un pan malo lo mejor será bajar la persiana", concluye.

El café sigue subiendo

Otro de los productos básicos y más consumidos por la ciudadanía es el café, que acusa una falta de producción. Martín González, camarero en el área metropolitana de Vigo, asegura que en el sector esperan una subida de uno o dos euros en el kilo de café, siempre según el proveedor.

Una barista preparando un café.

Debido a lo anterior, el consumidor final tendrá que pagar un café elaborado un poco más caro: Se estima que, por lo menos, haya que pagar entre 5 y 10 céntimos más por una taza de café en el área de Vigo. "Lo que nos dicen un poco es que hay una falta de producción, escasez, entonces, eso al final repercute en los precios y en el cliente final, claro", concluye Martín González, quien puntualiza que no solo sube el café, sino todo lo que le acompaña, como la leche o el azúcar.