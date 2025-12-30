PP y BNG, contra el nuevo contrato de bus urbano de Vigo: piden nuevas rutas y mejores frecuencias

La oposición del Concello de Vigo ha mostrado este martes su decepción ante el nuevo contrato de transporte urbano anunciado por el alcalde Abel Caballero. Critican que la licitación no incluya nuevas rutas ni ampliación de flota ni mejores frecuencias.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP), Miguel Martín, ha tachado de "decepcionante" el nuevo contrato de bus urbano de Vigo. "El nuevo servicio va a estar muy lejos de ser la revolución que se nos prometió. Más bien, al contrario, porque todo va a continuar prácticamente igual. (...) Seguirá sin cubrir las demandas y necesidades de los vigueses", ha señalado.

Martín ha criticado que la nueva concesión no incluirá "ni nuevas rutas, ni nuevas paradas, ni ampliación de frecuencias, ni mejora de transbordo, ni creación de intercambiadores, ni nada de nada". Así, ha remarcado que los vigueses "seguirán abandonados y condenados a sufrir un transporte urbano insuficiente", indicando además que el nuevo contrato "va a salir mucho más caro" a los vecinos.

"Vamos a pagar más para tener básicamente lo mismo", ha resaltado Martín, que ha detallado que la empresa adjudicataria prestará "exactamente" los mismos servicios, con las mismas 39 líneas con "idénticos horarios y frecuencias". "Lo cierto es que habrá cero autobuses nuevos en el transporte urbano de Vigo", ha reiterado y añade: Todo cambia para que todo siga exactamente igual".

En este sentido, ha subrayado que los 55 nuevos vehículos anunciados por el alcalde son "simplemente" las renovaciones de aquellos que llegarán a los 12 años y que, por lo tanto, agotarán su vida útil. "Mucho humo por parte de un alcalde que vende como grandes novedades la renovación de autobuses o nuevas tecnologías, mientras que la mejora del servicio (...) no está ni se le espera", ha concluido el concejal popular.

BNG: "Inocentada irresponsable"

Por su parte, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo, Xabier P. Igrexas, considera como "inocentada irresponsable" la decisión de no ampliar la flota de autobuses, limitándose únicamente a la renovación de los vehículos más antiguos y manteniendo los actuales 130 buses.

También denuncia que no se hayan recuperado las rutas perdidas durante la pandemia: "Sin más autobuses y sin más personal no es posible recuperar las 250 frecuencias diarias suprimidas desde la pandemia, ni mejorar horarios, ni garantizar puntualidad", ha denunciado este martes.

"O que se nos presenta é unha auténtica tomadura de pelo: Caballero vai licitar un servizo que encarece un 90% o seu custo anual pero sen asegurar o fundamental e o que reclama a cidadanía: máis buses, máis frecuencias e un servizo fiable", ha recalcado Igrexas, que ha advertido que este modelo condenará a Vigo a ser hipotecada con un servicio de bus insuficiente y de muy baja calidad.

El concejal nacionalista ha avanzado, además, que solicitará la convocatoria urgente del Consello Sectorial de Transportes, que lleva sin reunirse desde 2019. "O Goberno muncipal debe dar explicacións, someterse ás preguntas da oposición e, sobre todo, escoitar propostas e alternativas para reconducir esta licitación antes de que sexa demasiado tarde", ha remarcado.