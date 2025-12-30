La Policía Nacional detiene a un hombre en Vigo tras intentar cobrar un pagaré falsificado de 6.000 euros

Un hombre ha sido detenido en Vigo tras intentar cobrar un pagaré falsificado de más de 6.000 euros en un cajero automático de Madrid. Así lo ha informado la Policía Nacional, que fue alertada después de que el varón tratara de realizar varias operaciones en una sucursal bancaria de la ciudad olívica.

Según informa Europa Press, la investigación determinó la identidad del detenido, que habría sustituido el nombre del beneficiario legítimo del pagaré por el suyo. El objetivo: intentar cobrar de forma fraudulenta la cantidad reflejada en el mismo.

Días después, el autor de los hechos acudió a una sucursal bancaria de Vigo, donde intentó realizar varias operaciones en su cuenta bancaria. Fue el personal del banco el que alertó a la Policía Nacional, que procedió a su detención como presunto autor de un delito de falsificación de documento mercantil y estafa.

Además, se ha informado de los hechos al emisor del pagaré como víctima directa de la estafa, para la continuación de las diligencias oportunas, según indican los agentes. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.