Vigo aprueba la licitación del nuevo contrato del bus urbano que comenzará a operar a mediados de 2026

El Concello de Vigo ha aprobado este lunes la licitación del transporte público urbano de viajeros que comenzará a operar a partir de mediados de 2026. El contrato tiene una duración de nueve años, hasta 2034, y supondrá una inversión municipal de 195,9 millones de euros.

Así lo ha informado en un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien ha señalado que el contrato alcanza los 468,6 millones de euros con las tarifas que pagarán los ciudadanos. También incluye la operación del bus turístico.

"Va a ser un contrato de servicios, que significa: los servicios con prestación directa a favor de la ciudadanía", ha afirmado el regidor socialista, asegurando que "este nuevo modelo garantiza todas las condiciones para desarrollar un entorno de gestión dirigida directamente desde el Concello, a través de un gestor especializado".

Además, Caballero ha explicado que el objetivo es mejorar la eficiencia y la cobertura de toda la ciudad, atendiendo "de forma prioritaria" la demanda de la ciudadanía. En esta línea, el contrato del nuevo servicio incluye una inversión de 70 millones de euros para renovar 55 vehículos, 41 eléctricos y 14 híbridos enchufables.

También se llevará a cabo una reforma integral de las cocheras para su electrificación y se incorporarán nuevas tecnologías (Inteligencia Artificial y Big Data) para "mejorar la gestión y la oferta, y, por tanto, satisfacer la demanda de los ciudadanos". "Vamos a potenciar las opciones de gestión a través de Pass Vigo", ha añadido el alcalde.

Por otro lado, Caballero ha avanzado que el gobierno local deberá elaborar una ordenanza para establecer "las tarifas del transporte para los ciudadanos". "Hemos desarrollado una transformación urbana sin precedentes (...). El nuevo servicio del autobús urbano va a avanzar hacia un modelo dinámico. "Un contrato para una gran mejora del transporte urbano de Vigo", ha concluido el alcalde.